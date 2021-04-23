العراق: تسجيل 46 وفاة و8017 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة، تسجيل 46 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا في العراق، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات في أرجاء العراق إلى 15174 حالة وفاة.



وذكر تقرير للوزارة أنه تم تسجيل 8017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليقفز عدد الإصابات في العراق إلى مليون و18 ألفا و321 إصابة.



وأوضح التقرير أنه تم تسجيل 6826 حالة شفاء جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 891 ألفا و7 حالات.



وأشار التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 46 ألفا و156 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و 35 ألفا و177.



وأوضح أن المستشفيات والمراكز الطبية تمكنت اليوم من تطعيم 11 ألفا و880 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا ليصل إجمالي الذين تم تطعيمهم إلى 298 ألفا 377 شخصا.