محافظ شمال سيناء: لاصحة لإلغاء محاور العريش ونرفع كفاءة شوارع الشيخ زويد

قدم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على التهنئة لكل المصريين بمناسبة ذكرى تحرير سيناء وتحية لأرواح الشهداء الذين صنعوا هذا اليوم العظيم.

و أكد محمد عبد الفضيل شوشة أن احتفالات المحافظة بالعيد القومى تبدأ الجمعة والتركيز فيها سيكون على المشروعات الخدمية والبداية بافتتاح مسجد الشهيد محمد سمير شراب، ثم إحتفال جامعة العريش بالعيد القومى وتتوالى الافتتاحات بافتتاح مطحن الكرام ومحطة الغاز بالمنطقة الصناعية بالمساعيد وعمارات المساعيد وسوق الجملة بالعريش وبدء العمل بالموسم الجديد لبحيرة البردويل وعدد من المشروعات ومحطات التحلية بوسط سيناء.

وحول قضية تطوير محاور العريش أوضح أنه تمت لقاءات بين اللجنة المشكلة من نقابة المهندسين واستشارى الهيئة الهندسية وتم التوصل إلى تفاهمات حول محاور تطوير مدينة العريش سيتم دراستها أولا على أرض الواقع ورفع الأمر لاتخاذ القرارات المناسبة، لافتا إلى عدم صحة إلغاء محور من محاور تطوير مدينة العريش وسيظل المعيار مصلحة الوطن والمواطن، ونافيا إنشاء محاور بمدينة الشيخ زويد وما يجرى هو إعادة تأهيل لشوارع المدينة.

و تابع محافظ شمال سيناء أن معدل الإصابات بفيروس كورونا فى ارتفاع والأمر يدعو للقلق وعلى الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، داعيا المواطنين للتسجيل للحصول على التطعيم الخاص بالفيروس، حيث تم تطعيم اكثر من ٧٠٠ مواطن وحوالي ٥٨ من الأطقم الطبية وهى أرقام ضعيفة في ظل انتشار الموجة الثالثة.

وأوضح محافظ شمال سيناء خاطبنا الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن المعينين على الصناديق الخاصة بند مستقل وفى انتظار الرد الذى سيعمم على كل أنحاء الجمهورية، كما تم رفع حد تعويضات المنازل بالشيخ زويد ٢٥% للمنازل التى تم حصرها لتتماشى مع الأسعار الحالية.

وأضاف المحافظ أنه كان من المقرر تطوير ضاحية السلام ورفع كفاءة شوارعها من صندوق تطوير العشوائيات لكن سيتم رفع كفاءة شوارعها وأعمال الرصف فيها من ميزانية المحافظة مع بداية العام المالى الجديد.