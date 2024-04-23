رئيس الوزراء الفلسطيني: سنقوم بإعادة التعليم في قطاع غزة بأسرع وقت

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستقوم بواجبها نحو إعادة التعليم في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا ) عن مصطفى قوله ، خلال كلمته في إطلاق فعاليات وانشطة أسبوع العمل العالمي للتعليم اليوم ، إن "الحكومة مستمرة في جهودها من أجل الحفاظ على التعليم في الضفة بما فيها القدس، وستعمل بما تستطيع لرفع مستوى التعليم بكل الأشكال الممكنة، خاصة في ظل الاستهداف الواضح للتعليم".

وأضاف :"جئنا اليوم لنوصل رسالة واضحة للجميع بأن القدس وغزة في العيون، والمخيمات أولوية، وبجهود الجميع سنحقق الأهداف بالحرية والاستقلال والعودة، وأن بناتنا وأبناءنا هم أملنا في المستقبل وأن التعليم هو وسيلة النجاح والتحرر والتطور".

وأشار إلى أن العملية التعليمية في قطاع غزة تعرضت إلى ضربة قوية ، ويقدر عدد الطلاب الذين لا يذهبون إلى المدارس في القطاع حوالي 550 ألف طالب وطالبة محرومين من المدارس، داعيا إلى إيقاف "هذه الحرب الظالمة على غزة في أسرع وقت ممكن".

وأكد رئيس الوزراء أن "التعليم هو جواز سفرنا إلى النجاح كأفراد ومؤسسات ووطن، لذلك نريد جهود الجميع من أجل رفع مستوى التعليم، حتى نبقى فخورين بالتعليم في فلسطين".