فاروق جعفر: الزمالك قادر على الوصول لنهائي الكونفدرالية

قال فاروق جعفر لاعب الزمالك السابق، إن اللاعب المهاري هو الذي يتحايل بشكل جيد من أجل الحصول على ركلات جزاء، مشيرًا إلى أن ما قام به زيزو أمر عادي في كرة القدم، والحديث مع الجماهير والإشارة لهم شيء طبيعي، ولا يوجد أحد قادر على الضغط على أي حكم سوى الجمهور.

وأضاف جعفر في تصريحات تليفزيونية: "أرى أن ما فعله زيزو أمر طبيعيًا وكان هناك مواقف كثيرة مشابهة حدثت لنا في أوقات سابقة، وأرى أن الزمالك ستكون المواجهة أسهل بالنسبة له في غانا، خصوصا أن المباريات في القاهرة كان هناك ضغط جماهيري بالإضافة لدفاع فريق دريمز الغاني".

وتابع: "جماهير الزمالك قامت بدعم اللاعبين حتى آخر دقيقة، ولم يكن هناك لاعبون في الفريق قادرين على الحصول على ركلات جزاء أو ضربات حرة قريبة من المنطقة، والفريق الأبيض افتقد لوجود زيزو في اللقاء، والفريق الغاني لا يمتلك نفس خبرات الزمالك".

وأكمل: "الزمالك يمتلك لاعبون لديهم خبرات وسبق ومروا بظروف صعبة، والفريق يجب أن يبدأ لقاء الإياب بدفاع جيد، وعدم الاندفاع للهجوم، ويجب التعامل بصبر مع مجريات اللقاء، وأرى أن فرصته كبيرة من أجل الفوز خصوصا أن دريمز لا يمتلك جماهيره ويلعب بعشوائية، لكنه قام بجر الزمالك للعب بشكل عشوائي أيضا".

وواصل: "لا يجب الدفع بلاعبين في غير مراكزهم، والزمالك لابد أن يسجل في الشوط الأول أمام دريمز من أجل حسم الصعود، لأن التأخر في التسجيل قد يجعل المهمة أكثر صعوبة في الشوط الثاني".

وأتم: "يجب أن يقوم جوميز بإبلاغ المجموعة المشاركة بشكل أساسي في لقاء الإياب أمام دريمز بشكل مبكر من أجل تجهيزهم فنيا ومعنويا، وأتمنى تحقيق الصعود في النهاية".