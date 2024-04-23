تحدث حمد إبراهيم المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن تعادل فريقه مع الاتحاد السكندري بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب مساء الإثنين.

وتابع حمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية: "المباراة كانت متكافئة و - الحمد لله - على التعادل بهدف لكل فريق، ونحتاج للفوز مباراتين متتاليتين على الأقل من أجل استعادة الثقة للاعبين ولسنا قلقين بشأن مستقبل الفريق".

وأضاف: "أحمد الشيخ وهشام محمد يقدمان مستوى مميزًا منذ التعاقد معهم في الشتاء ولا يزال لديهم الكثير".

وأتم: "حاولنا تكثيف الهجوم أمام الاتحاد السكندري، عن طريق دخول الشيخ في الهجوم وعبدالرحمن مجدي من أهم العناصر لدينا".