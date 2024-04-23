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قانون جديد في جامبيا قد يسمح بمحاكمة الرئيس السابق يحيى جامع داخليا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 11:58 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 أبريل 2024 - 11:58 م

مرر أعضاء البرلمان في جامبيا اليوم الثلاثاء مشروعي قانونين يمكن بموجبهما محاكمة الرئيس السابق للبلاد يحيى جامع داخليا لارتكابه جرائم خلال فترة حكمة للبلاد التي امتدت لـ22 عاما.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء أن القانونين يسمحان باستحداث منصب يعرف باسم منصب المدعى الخاص وإنشاء محكمة خاصة وفقا لنموذج المحاكم الدولية التي تأسست للبت في قضايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة، وفقا لما أفادت به وزارة العدل فى جامبيا عبر صفحتها على منصة إكس، تويتر سابقا.

وأنهت لجنة لتقصي الحقائق تحقيقها في سجل الزعيم السابق في حقوق الإنسان عام 2021 ، ووجدت ان جامع مسؤول عن حوادث قتل واغتصاب وتعذيب خلال فترة حكمه التي انتهت في 2016 بعد خسارته الانتخابات.

ومن وقتها ويعيش جامع في المنفى بغينيا الإستوائية.


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