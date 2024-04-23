السفارة الصينية في برلين تنفي اتهامات بالتجسس

عقب اعتقال ثلاثة ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس لصالح الصين، دافعت السفارة الصينية في برلين عن نفسها ضد اتهامات بأن بكين تمارس أنشطة تجسسية في ألمانيا.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ليلة الاثنين/الثلاثاء استنادا إلى السفارة الصينية في ألمانيا أن الجانب الصيني ينفي تلك الاتهامات بشدة. وأضافت الوكالة وفقا للسفارة: "ندعو الجانب الألماني إلى التوقف عن استغلال تهمة التجسس للتلاعب بصورة الصين سياسيا وتشويه سمعة الصين".

وكان مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني قد اعتقل ثلاثة ألمان للاشتباه في قيامهم بالتجسس. وتشتبه السلطات في أن رجلين وامرأة حصلوا على معلومات حول التكنولوجيا العسكرية في ألمانيا لنقلها إلى الاستخبارات الصينية. وفي وقت الاعتقالات كان المتهمون يجرون مفاوضات حول مشاريع بحثية يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص لتوسيع القوة القتالية البحرية للصين.