طرح الفنان هشام خرما، والمغنية وعازفة الكمان اللبنانية جوانا مرقص، كليب مشترك بعنوان "نروح لبعيد"، على اليوتيوب والمنصات الموسيقية الرقمية، ومحطات الراديو.

الكليب من كلمات جوانا مرقص، وألحان وتوزيع هشام خرما، وإخراج كريم عمرو، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند، وتم تصوير الفيديو كليب في مدينة الجونة، باستخدام طائرة الدرون، التي نقلت مشاهد وصور ساحرة للطبيعة التي تتميز بها المدينة.

وقدم هشام خرما في الأغنية أسلوبه الموسيقى الخاص، ورؤيته الفنية المميزة، في المزج بين الموسيقى الإلكترونية، والموسيقى الشرقية، وشاركت جوانا بالغناء بأداء بسيط مميز.

يذكر أن جوانا مغنية وموسيقية لبنانية، نشأت في عائلة موسيقية تضم العديد من الموسيقيين والمغنيين، وبدعمهم بدأت دراسة الموسيقى في سن السادسة بالمعهد الوطني العالي للموسيقى اللبناني- الكونسيرفتوار- ونجحت في تقديم العديد من الأعمال الغنائية.



