فريد زهران: نريد أن نحافظ على تواصل دائم مع الكتاب والمثقفين

قال رئيس اتحاد الناشرين المصريين فريد زهران إنه يحرص على أن تكون الفعاليات الخاصة بالنشر واللقاء بين الكتاب والمثقفين، مشتملة على حضور نواب البرلمان، لأن العديد من مطالب الكتاب والمثقفين مرتبطة بتغيير القوانين والتشريعات الحاكمة لهذا المجال والمنظمة لقواعده.

جاء ذلك خلال فعاليات احتفالية اليوم العالمي للكتاب في 23 ابريل الجاري، بمقر اتحاد الناشرين المصريين مع أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عدد من شيوخ مهنة النشر وبعض المثقفين والشخصيات العامة من المهتمين بصناعة النشر، وحضر الندوة، فريد زهران رئيس الاتحاد، ومحمد رشاد رئيس اتحاد الناشريين العرب، وأحمد بدير مدير عام دار الشروق، وكيل الاتحاد، ومحمد عبد المنعم، مدير دار "سما" للنشر، وأحمد رشاد، الرئيس التنفيذى للدار المصرية اللبنانية، والأستاذ عادل المصري.

كما حضر اللقاء عدد من النواب بالبرلمان وهم النائب طارق الخولي، وضحى عاصي، سناء السعيد وسيد عبد العال وإيهاب منصور وعبد المنعم إمام وأحمد قناوي وريهام عبد

النبي.

وأضاف فريد زهران:رأينا أن نحافظ على وتيره مكثفة من اللقاءات والتواصل الدائم مع رموز مهنة النشر والكتاب، مهما كان يأتي ذلك متزامنا مع عقد مجموعة من معارض الكتب الهامة في الخارج، ومنها معرض أربيل الدولي للكتاب، ولكن راينا ان نلتقي رغم ذلك حفاظا على وتيرة اللقاءات خلال الفتره القادمة.

ومن جانبها، قالت عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب، الروائية ضحى عاصي أنها سعيدة باجتماع اتحاد الناشرين لاول مرة بعد الانتخابات، وأن يأتي ذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للكتاب.

وأضافت النائبة البرلمانية ضحى عاصي: لدينا مشروع يخص الملكية الفكرية، وهو مشروع مهم وأنها قد عملت بالفعل على بعض منه.

يذكر أن اتحاد الناشرين المصريين ناشد عدد من دور النشر والمكتبات الخاصة بمنح خصم خاص بالقراء في اليوم العالمي للكتاب، والذي أقرته منظمة اليونسكو في 23 أبريل من كل عام.