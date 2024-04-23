إسرائيل تنتقد تقريرا نهائيا حول مزاعم ضد أونروا

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انتقدت إسرائيل تقريرا عن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، المزود الرئيسي للخدمات الإنسانية في غزة.

وأوصى الخبراء المكلفون بالتحقيق في حياد الأمم المتحدة في ضوء المزاعم بأن موظفي الأمم المتحدة متورطون في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل بتشديد الضمانات في "ثمانية مجالات حرجة".

وفي الوقت نفسه، ذكر تقريرهم أيضا أن إسرائيل لم تقدم حتى الآن أدلة على أن بعض الموظفين كانوا أعضاء في منظمات إرهابية.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورشتاين على موقع إكس، تويتر سابقا، أن التقرير "تجاهل خطورة المشكلة".

وأضاف أن "مشكلة الأونروا في غزة ليست مشكلة عدد قليل من التفاح الفاسد. إنها شجرة فاسدة وسامة جذورها هي حماس".

تابع: "لقد تسللت حماس إلى الأونروا بعمق لدرجة أنه لم يعد من الممكن تحديد أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس".

وقال: "هذا ليس ما تبدو عليه المراجعة الحقيقية والشاملة. هذا ما يبدو عليه الجهد المبذول لتجنب المشكلة وعدم معالجتها بشكل مباشر".

وأضاف أن الأونروا جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل.

وتابع: "هناك حلول أخرى. لا يمكن للأونروا أن تكون جزءا من الحل في غزة ليس الآن، وليس في المستقبل".