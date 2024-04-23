أبو عبيدة: حكومة الاحتلال تماطل وتتلكأ في الوصول إلى صفقة تبادل

قال أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة حماس، إن «العلامة الفارقة في معركة طوفان الأقصى هي صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة».

أضاف خلال كلمة مصورة بثتها فضائية «الجزيرة»، مساء الثلاثاء، أن «صمود المقاومة أذهلت العدو والصديق رغم الإبادة والمحرقة»، مؤكدًا أنها «لن تتنازل عن الحقوق الأساسية الإنسانية لشعب فلسطين الكريم الصابر».

واستعرض تلك الحقوق والتي يأتي على رأسها: وقف العدوان، وانسحاب العدو، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار ورفع الحصار.

ونوه أن «تعنت العدو في تلك القضايا، تؤكد أن حربه ليست سوى حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وأنه يعلم أن إنجازاته الوحيدة هي التدمير وإدامة معاناة المدنيين وقتلهم والتنكيل بهم».

ولفت إلى أن «حكومة العدو تماطل وتتلكأ في الوصول إلى صفقة تبادل، وتحاول عرقلة جهود الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق النار، وتمارس الكذب والتضليل على جمهورها فيما يتعلق بهذا الملف