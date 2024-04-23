رئيس الوزراء البريطاني: لن يقف في طريقنا شيء بشأن إطلاق رحلات جوية إلى رواندا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه "لن يقف في طريقنا شيء" بشأن إطلاق رحلات جوية إلى رواندا، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لمواجهة تحديات قانونية بسبب خطتها لإرسال طالبي اللجوء إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وأفادت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الاستعدادات لإطلاق أولى الرحلات الجوية إلى رواندا ستبدأ في غضون أيام، حيث سيتم تحديد هوية طالبي اللجوء الذين يمكن نقلهم واحتمال احتجازهم.

ورغم أن سوناك يأمل في أن تكون خطة رواندا رادعا قويا لمن يسعون لعبور القناة الإنجليزية في قوارب صغيرة، شوهد صباح اليوم الثلاثاء قارب صغير يغادر شاطئ مدينة كاليه الواقعة في شمال فرنسا، تحت مراقبة الشرطة الفرنسية.

ومن المتوقع أن تغادر طائرات شارتر إلى رواندا في غضون فترة تتراوح بين 10 و12 أسبوعا، ووعد سوناك بأن تكون هناك "رحلات متعددة شهريا خلال فصل الصيف وبعده أيضا"، رغم اعتراف الوزراء بأن الأعداد التي سيتم إرسالها إلى كيجالي ستكون صغيرة في البداية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن "تمرير هذا التشريع التاريخي لا يعد مجرد خطوة إلى الأمام، ولكنه تغيير جذري في المعادلة العالمية بشأن الهجرة".

وأصر سوناك على أنه لن يسمح للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بمنع الرحلات الجوية إلى رواندا.

وكان سوناك أقر أمس الاثنين بأن أولى الطائرات التي ستحمل على متنها طالبي اللجوء إلى رواندا، لن تنطلق قبل يوليو المقبل.