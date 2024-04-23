السيطرة على حريق ورشة وشقة سكنية في المعادي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة وشقة بعقار سكني بمنطقة صقر قريش بالقاهرة.

البداية بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من شرطة النجدة مفاده نشوب حريق هائل أسفل عقار سكنى بمنطقة صقر قريش بالمعادى، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء مدعومة بسيارات إسعاف لموقع الحريق.

وبالفحص تبين أن النيران نشبت في ورشة أسفل العقار، وامتدت للشقة السكنية أعلى الورشة لوجود مواد شديدة الاشتعال.

تم السيطرة على الحريق بعد التهام النيران كافة محتويات الورشة والشقة وسيارة ملاكي كانت أمام الورشة.