قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد 200 يوم من عملية طوفان الأقصى، لم تستطع تحقيق سوى المجازر الجماعية والتدمير، مؤكداً على أكذوبة قضاء الاحتلال على جميع فصائل المقاومة.

وأضاف أبو عبيدة، في كلمة متلفزة نقلتها قناة "الجزيرة"، اليوم الثلاثاء، أن "العدو لا يزال عالقا في رمال غزة، ولن يحصد إلا الخزي والهزيمة".

وتابع الناطق باسم القسام: " بعد 200 يوم من معركة طوفان الأقصى لا يزال العدو المجرم يحاول لملمة صورته.. 200 يوم ومقاومتنا في غزة راسخة رسوخ جبال فلسطين. لم نوثق إلا النزر اليسير من ضربات أبطالنا للعدو".

وأوضح أن "العدو لم يستطع خلال 200 يوم أن يحقق سوى المجازر الجماعية والتدمير والقتل"، مشيراً إلى أن "قوات الاحتلال تحاول إيهام العالم بأنها قضت على كل فصائل المقاومة وهذه أكذوبة كبيرة".

وشدد أبو عبيدة على مواصلة المقاومة، بالقول: "سنواصل ضرباتنا ومقاومتنا ما دام عدوان الاحتلال أو وجوده مستمرا على أي شبر من أرضنا".

كما أكد أبو عبيدة: "لن نتنازل عن الحقوق الأساسية لشعبنا وعلى رأسها الانسحاب ورفع الحصار وعودة النازحين إلى ديارهم"، مشيراً إلى أن "العدو يحاول التنصل من كل وعوده في المفاوضات ويريد كسب المزيد من الوقت".