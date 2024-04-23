أطلقت الشرطة الألمانية النار على رجل يبلغ من العمر 31 عاما، والذي أشارت مزاعم أنه دخل مكتبة بجامعة مانهايم في جنوب غرب ألمانيا وكان مسلحا بساطور مساء اليوم الثلاثاء،وتوفى لاحقا في المستشفى.

وقال المحققون ومكتب المدعي العام أنه كان هناك تهديد يواجه ضباط الشرطة،وبناء على ذلك استخدموا أسلحتهم.

وذكر المتحدث باسم الشرطة إن القتيل أصبح عنيفا تجاه أحد الموظفين قبل أن يصل رجال الشرطة . وكان طلاب موجودين في المكان ولكن لم يكن أي خطر يتهددهم.

وكان قد تمت ملاحظة الرجل في البداية داخل المكتبة بكلية الإقتصاد وبعد ذلك تم منعه من دخول المكان بسبب تصرفات وسلوك تخريبى

وعند وصول أفراد دورية الشرطة ،كان الرجل ممسكا بساطور، حسبما ورد.وبعد أن أطلقت الشرطة النار عليه،تم نقل الرجل الألماني الجنسية إلى المستشفى، حيث توفي متأثرا بإصابته.

ووفقا للبيان، فإن الرجل كان معروفا من قبل لدى الشرطة. ولم تتضح على الفور دوافعه للقيام بالسلوك الذى يتسم بالتهديد داخل المكتبة .