محافظ قنا يبحث آليات تشغيل وحدة فلترة وتغليف العسل الأسود في مجمع هو بنجع حمادي

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آلية تشغيل وحدة فلترة وتغليف العسل الأسود بالمجمع الصناعي بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، وذلك في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لتطوير التكتلات الاقتصادية وتعزيز الصناعات التراثية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض ومناقشة آليات تحسين العمليات الإنتاجية داخل عصارات العسل الأسود، بما يضمن رفع كفاءة الإنتاج وتمكين تلك العصارات من تزويد وحدة الفلترة والتغليف بإنتاجها، كما تم التطرق إلى سبل تطوير العلامة التجارية الخاصة بالمنتج، بما يتماشى مع آليات التسويق المستهدفة في كل من السوق المحلي والأسواق العالمية، مع الحفاظ على القيمة الغذائية والمذاق الطبيعي المميز للعسل الأسود.

وأكد محافظ قنا أن تكتل صناعة العسل الأسود يُعد من أبرز التكتلات الصناعية التي يستهدفها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مشيرًا إلى أن المحافظة تسعى لتطوير نحو 180 عصارة على مستوى المحافظة، من خلال تحديث الآلات والمعدات المستخدمة في هذه الصناعة؛ ما يسهم في تحسين جودة المنتج النهائي وتقليل نسبة الفاقد أثناء العصر، ويفتح آفاقا واسعة لتصديره إلى الخارج، ويدعم إعداد خطة تسويقية قادرة على تعزيز فرص المنافسة لمنتجات صغار المصنعين.

وأضاف "عبد الحليم" أن صناعة العسل الأسود تمثل جزءًا من الهوية الثقافية لمحافظة قنا، وتسهم في جذب الاستثمار، فضلًا عن دورها في الترويج للموروث التراثي للمحافظة، ما يعزز من مكانتها السياحية والاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه المحافظ القيادات التنفيذية ومسؤولي جهاز سلامة الغذاء بتكثيف حملات المتابعة الميدانية، للتأكد من التزام العصارات بالمواصفات القياسية لإنتاج العسل الأسود، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل غلق أي عصارة لا تلتزم بتلك المواصفات.