مسلحون يقتلون 2 من رجال الأمن مكلفين بحماية العاملين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في باكستان

قالت الشرطة، إن مسلحين يستقلون درجة بخارية أطلقوا النار وقتلوا اثنين من مسئولي الأمن المكلفين بحماية العاملين بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في جنوب غربي باكستان اليوم الأربعاء، قبل أن يفروا من الموقع.

ووقع الهجوم في منطقة ماستونج السكنية في إقليم بلوشستان، حسبما قال المسئول بالشرطة المحلية محمد عارف.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم.

وأدان شاهد ريند المتحدث باسم حكومة بلوشستان، الهجوم، الذي جاء بعد يومين من إطلاق باكستان حملة تطعيم على مستوى البلاد، تستمر أسبوعا؛ بهدف حماية 45 مليون طفل من شلل الأطفال.