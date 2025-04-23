عدل صندوق النقد الدولي، في تقريره بشأن آفاق الاقتصاد العالمي توقعات النمو الاقتصادي لباكستان في العام المالي الحالي من 3% إلى 2.6%.

ويأتي خفض التوقعات في أعقاب زيادات جديدة في الرسوم الجمركية الأمريكية بنسبة تصل إلى 29% من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما دفع صندوق النقد الدولي إلى خفض تقديرات النمو للعديد من الاقتصادات النامية، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء.

غير أن التقرير أشار إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في باكستان للعام المالي المقبل (2025-2026) من المتوقع أن يرتفع إلى 3.6%.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في باكستان - الذي بلغ 23.4% في عام 2024 – 5.1% للعام المالي الحالي، مع توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع إلى 7.7% في العام المالي المقبل.

كما عدّل الصندوق توقعاته لعجز الحساب الجاري لباكستان. ويتوقع الآن أن يبلغ العجز 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بتقديره السابق البالغ 1%.

ومن المتوقع أن يبلغ عجز الحساب الجاري الاسمي 400 مليون دولار فقط، بدلاً من 3.7 مليار دولار المتوقع سابقًا.