تستمر أزمة تأخر وصول إصدارات دور النشر المصرية المشاركة في معرض الرباط الدولي للكتاب لليوم السادس على التوالي، وسط حالة من الغضب والاستياء بين الناشرين المصريين المشاركين في المعرض.

وأصدر مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين بيانًا في الساعات الأخيرة من مساء أمس الثلاثاء، أعلن فيه عن قرب انتهاء الأزمة، وجاء في البيان، المنشور عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على منصة "فيسبوك"، ما يلي: "الزملاء الأعزاء الناشرين المصريين المشاركين في المعرض الدولي للكتاب والنشر بالرباط، استمرارًا لمتابعة مجلس الإدارة ومنسقي المعرض لشحنة كتب الناشرين المصريين، فقد وصلت باقي شحنة الطيران، ونتوقع تسليمها للناشرين في المعرض غدًا بإذن الله".

وأضاف البيان: "أما بالنسبة للشحنة البحرية الأصلية، ووفقًا لما ورد إلينا من مصادرنا بالمغرب ومن متابعة السادة منسقي المعرض، فسيجري تفريغ الشحنة والعمل على تسليمها غدًا إن شاء الله"، ويواصل مجلس الإدارة متابعة كافة التطورات في هذا الموضوع.



وفي السياق ذاته، تواصلت الشروق مع الناشر أحمد سعيد عبد المنعم، المحرر العام لـ"منشورات الربيع" والمتواجد حاليًا في معرض الرباط للكتاب، والذي علّق على ما ورد في بيان اتحاد الناشرين قائلاً: "حتى اللحظة، لم تصل الكتب، ولم يتم إعلامنا بوصولها إلى مخازن المعرض، ونحن لا نزال ننتظر التأكد من وجودها داخل أجنحة الناشرين."



وأضاف عبد المنعم: "رئيس اتحاد الناشرين، فريد زهران، وعد بتقديم تعويضات للناشرين، ونحن ننتظر الإعلان عن قيمة هذه التعويضات، كما نترقب حسم مسألة الشحن المرتجع بعد نهاية المعرض".



وتابع موضحًا: "كما ورد في البيان الرسمي لمنشورات الربيع، فإن المسؤول الأول أمامنا هو مجلس إدارة اتحاد الناشرين، الذي تعاقد مع واختار شركة الشحن، وتخلف عن متابعة سير عملية الشحن منذ استلامها الطرود من الناشرين، كما عجز عن تدارك الموقف قبل تفاقمه، فلم يتمكن من تحريك شحنة الطيران لتصل في الموعد المناسب، لذلك، عليه الآن أن يتحمل المسؤولية الكاملة، ويتحرك بشكل عاجل لتعويض الناشرين وحماية مصالحهم، وهي المهمة الأساسية للاتحاد".