سبورتنج لشبونة يكرر فوزه على ريو آفي ويتأهل لنهائي كأس البرتغال

تأهل سبورتنج لشبونة لنهائي كأس البرتغال لكرة القدم بعدما كرر فوزه على ريو أفي وتغلب عليه بهدفين مقابل هدف، مساء الثلاثاء في إياب المربع الذهبي.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز سبورتنج بهدفين دون رد، ليتفوق بأربعة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.

وتقدم جونكالو إيناسيو بهدف لسبورتنج في الدقيقة 11 ثم أضاف فيكتور جيوكيريس الهدف الثاني في الدقيقة 50 ورد أندريه سيلفا بهدف لريو أفي في الدقيقة 66.

ويلتقي سبورتنج في النهائي مع الفائز من مباراة بنفيكا مع ضيفه تيرسينس في الدور قبل النهائي، بعد فوز بنفيكا ذهابًا بخماسية نظيفة ذهابًا.

ويعتبر بنفيكا البطل القياسي لمسابقة الكأس برصيد 26 لقبًا، أخرها في 2017 يليه بورتو برصيد 20 لقبًا، أخرها في الموسم الماضي، ثم سبورتنج برصيد 17 لقبًا، أخرها في 2019.