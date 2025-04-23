 وكيل صحة البحيرة يفاجئ مستشفى بدر المركزي ويحيل عددا من العاملين بها للتحقيق - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أبريل 2025 2:20 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وكيل صحة البحيرة يفاجئ مستشفى بدر المركزي ويحيل عددا من العاملين بها للتحقيق

خميس البرعي
نشر في: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 2:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أبريل 2025 - 2:09 م

أجرى الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، زيارة مفاجئة لمستشفى بدر المركزي، لمتابعة سير العمل بها والاطمئنان على تواجد الفريق الطبي على رأس العمل.

رافق عبد الجواد خلال زيارته، أحمد أبوزيتحار مشرف الأعضاء الماليين والإداريين بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية.

وتفقد وكيل الصحة، بعض أقسام العمل المختلفة وقام بالمرور على العيادات الخارجية، وأحال عدد من الأطباء والتمريض للتحقيق بسبب تأخرهم في فتح العيادات الخارجية، وعدم التزامهم بمواعيد العيادات.

وشدد على إدارة المستشفى بضرورة فتح العيادات مبكرا والالتزام بذلك، والمرور على مبنى نفقة الدولة وضرورة الإسراع في رفع كفاءة المبنى وجودة أداء الخدمة وحسن التعامل مع المترددين.


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