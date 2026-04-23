أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن رئيس بلدية الخليل جنوبي الضفة الغربية تيسير أبو اسنينة (71 عاما)، بعد اعتقال استمر نحو ثمانية أشهر في سجونها.

وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول، بأن "الاحتلال الإسرائيلي أطلق سراح أبو اسنينة بعد فترة اعتقال دامت 8 أشهر".

وقالت المصادر إن أبو اسنينة "بدا عليه الإرهاق والتعب الشديدان لحظة الإفراج عنه، حيث ظهر بملامح شاحبة وجسد نحيل، في مؤشر على تدهور حالته الصحية خلال فترة اعتقاله".

وأضافت أن أفرادا من عائلة وأصدقاء أبو اسنينة "استقبلوه عند أحد الحواجز الإسرائيلية، قبل أن يُنقل للقاء عائلته ومحبيه في منزل العائلة بمدينة الخليل".

وفي 2 سبتمبر 2025، اعتقل اجيش الاحتلال الإسرائيلي أبو اسنينة إضافة إلى عدد من الفلسطينيين خلال شن حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية.

وأعلنت بلدية الخليل في حينه، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت رئيس البلدية تيسير أبو اسنينة، بعد اقتحام منزله بقوة عسكرية كبيرة، حيث عبثت بمحتوياته وتسببت بأضرار مادية قبل اعتقاله".

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال يومية في الضفة الغربية، وتستهدف شخصيات وطنية ودينية وقامات فلسطينية.

ومنذ بدء حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، أسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية عن استشهاد 1153 فلسطينيا على الأقل، وإصابة واعتقال الآلاف وفقا لبيانات فلسطينية رسمية.