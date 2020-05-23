 روسيا.. إلقاء القبض على محتجز الرهائن وسط موسكو - بوابة الشروق
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روسيا.. إلقاء القبض على محتجز الرهائن وسط موسكو

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
أ ش أ
نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 4:13 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 4:13 م

قامت عناصر الأجهزة الأمنية الروسية بإلقاء القبض على محتجز الرهائن في فرع مصرف "ألفا بنك" بوسط العاصمة الروسية موسكو.

وقال ممثل الأجهزة الأمنية الروسية - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت - "لقد جرى إلقاء القبض على محتجز الرهائن"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بأعمال التحقيق مع المجرم.

وكان مصدر بالأجهزة الأمنية الروسية أعلن - في وقت سابق اليوم - عن قيام مجهول باحتجاز 6 أشخاص كرهائن في فرع أحد البنوك بوسط العاصمة الروسية (موسكو).

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بفرض طوق أمني في المنطقة المحيطة بمبنى البنك.

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