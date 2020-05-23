قامت عناصر الأجهزة الأمنية الروسية بإلقاء القبض على محتجز الرهائن في فرع مصرف "ألفا بنك" بوسط العاصمة الروسية موسكو.
وقال ممثل الأجهزة الأمنية الروسية - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم السبت - "لقد جرى إلقاء القبض على محتجز الرهائن"، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بأعمال التحقيق مع المجرم.
وكان مصدر بالأجهزة الأمنية الروسية أعلن - في وقت سابق اليوم - عن قيام مجهول باحتجاز 6 أشخاص كرهائن في فرع أحد البنوك بوسط العاصمة الروسية (موسكو).
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بفرض طوق أمني في المنطقة المحيطة بمبنى البنك.