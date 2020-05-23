المعارضة السورية: 10 قتلى في نزاع عشائري بريف دير الزور الشرقي

أعلنت المعارضة السورية، اليوم السبت، مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات في اشتباك بين قبيلتين عربيتين في ريف دير الزور الشرقي الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مصدر في مجلس دير الزور العسكري التابع للمعارضة السورية، إن "9 أشخاص قتلوا من عشيرة البوفريو وقتيل من عشيرة الكبيصة في قرية ماشخ شمال شرق مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي"، مشيرا إلى أن أكثر من 25 شخصا أصيبوا بجروح تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة البصيرة وبلدة الشحيل.

وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ما جرى اليوم هو بسبب نزاع ثأري وعشائري قديم بين أبناء القبيلتين، وامتد إلى عدد من قرى وبلدات ما يعرف بـ(خط الخابور) بريف دير الزور الشمالي الشرقي".

وأوضح المصدر أن "الفوضى التي تعيشها المنطقة والخلافات حول الثروات النفطية في المنطقة وتجارتها مع قسد سبب كثيرا من المشاكل التي تجري في المنطقة".