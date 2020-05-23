الناقد الفني خالد محمود: «الاختيار» مسلسل للتاريخ

قال الناقد خالد محمود في برنامج «التاسعة» الذي يعرض على القناة الأولى، أن العنوان العريض لموسم رمضان 2020، هو أنه موسم أكثر تميزا وتنوعا، كما أنه به أفكار مغايرة، وبه إنتاج سخي ومختلف، معبرا عن سعادته بالإنتاج الدرامي هذا العام على عكس السنوات السابقة، وأن مسلسل «الأختيار» توج سخاء الإنتاج هذا الموسم.

وأضاف خالد محمود أن الجمهور عاش بمشاعره وأحاسيسه مع مسلسل «الأختيار»، ليس فقط في مصر ولكن على مستوى العالم العربي، وأن مردوده كان كبيرا جدا، وأن أهم قيمة للمسلسل هو أنه نجح في مهمته، وهي إيصال عدة رسائل كبيرة، كما أعاد بث حقائق كانت مخفية، وأيقظ وعي المشاعر والفكر لدى الجمهور من كبيرهم إلى صغيرهم، وأنه ما كان يخرج إلى النور لولا دعم الشئون المعنوية وإيمانهم بصناع العمل وأنه مسلسل للتاريخ.

وأوضح خالد محمود أن هذا الموسم كان سلاح ذو حدين، لأن المشاهد كان يرى بتركيز ولديه وقت كافي، للمشاهدة كل الأعمال والحكم عليها، وأن أبرز أعمال هذا الموسم هو مسلسل «الأختيار» فهو علامة مميزة قدم قضية معاصرة وعايشناها، كما وثق أحداثه بمشاهد حقيقية، كما أن هناك أعمال أخرى تميز أبطالها ومنها ياسر جلال في «الفتوة»، الذي أضاف نقاطة جديدة في نقاط تميزه، وأيضا محمد رمضان الذي بدأ يضع نفسه في منطقة درامية مختلفة بعيدة عن حرب الشوارع والعصابات.