بدأت الحلقة الـ29 من مسلسل «لما كنا صغيرين»، بمواصلة «دنيا» الاعترافات، بأنها قتلت «نهى» لأنها هددتها بإخبار الشرطة عن قتلها لوالدها إذا لم تجعل «حسن» يتزوجها، وأن «حسن» كان يستحق أن يتورط في قتل «نهى» ويعدم، لأنه قام بالاتفاق مع ممرضة تعطيها حقن تسبب لها عقم، وأبلغت عن «يحيى» ليثبت التهمة على «حسن» ويبرئ «صافي»، واستخدمت «سليم» ليبدو أنه هو من فعل كل هذا، وأحرقت سيارتها لإقناع «ياسين» بأنها تتعرض لخطر كبير.

«لما كنا صغيرين» بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.