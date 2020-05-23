الصحة الكوبية: لقاح يظهر قدرة كبيرة في معالجة حالات كورونا الحرجة

أعلنت وزارة الصحة الكوبية اليوم السبت أن لقاحا تمت تجربته على مرضى في مرحلة حرجة من الإصابة بالفيروس التاجي المُستجد أظهر قدرة كبيرة ونتائج مُبشرة.

ونقلت وكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية عن فرانسيسكو دوران مدير قطاع الأوبئة بالوزارة قوله" إن لقاح (سي.أي.جي.بي 258) وهو مُخصص لمعالجة الأمراض الالتهابية المُزمنة مثل التهاب المفاصل، قد أظهر قدرة في معالجة مرضى (كوفيد-19)".

وأضاف المتخصص الكوبي أن مرضى كوفيد-19، في المراحل المتقدمة والحرجة، يُعانون من العاصفة السيتوكينية والتي تزيد بشدة من الالتهابات إلى درجة أنها تبطل عمل الجهاز المناعي وتؤدي إلى وفاتهم.

وقال دوران إنه على عكس ما يحدث في كل دول العالم حيث يتمكن 20% فقط من المرضى في هذه المرحلة من التغلب على المرض إلا أن الدواء الكوبي الذي جرى اختباره على 52 مريضًا يشير إلى نسبة تعافي تصل إلى 78% في الحالات الحرجة.