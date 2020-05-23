فنزويلا ترسل قوة حماية بحرية لناقلات الوقود الإيرانية القادمة إليها

نشر التلفزيون الفنزويلي مقطع فيديو، يظهر قوة بحرية أرسلتها كاراكاس لحماية ناقلات الوقود الإيرانية في مياه فنزويلا الإقليمية.

وأظهرت الصور أن الناقلة "Fortune" باتت قريبة من المياه الفنزويلية وأنها ستصل يوم غد الأحد، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

كما نشرت وكالات إيرانية صورا لمواقع ناقلات الوقود الإيرانية الخمس في طريقها إلى فنزويلا، وهي محملة بنحو 220 إلى 240 مليون لتر من البنزين.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو أعلن أنّ سفناً وطائرات حربية ستواكب دخول الناقلات إلى المياه الإقليمية لفنزويلا، بعدما هددت واشنطن أكثر من مرة بمنع السفن الإيرانية من الوصول إلى كراكاس.

وأعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أنها تدرس اتخاذ إجراءات رداً على إرسال إيران شحنات وقود إلى فنزويلا التي تعاني من أزمة سياسية واقتصادية حادة ونقص كبير في البنزين، بينما هدد الجيش الإيراني بالرد على أي مساس لسفن البلاد.