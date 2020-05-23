 رئيس المحكمة العليا الأمريكية: الجائحة ثقبت جدار «توهمنا اليقين» - بوابة الشروق
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رئيس المحكمة العليا الأمريكية: الجائحة ثقبت جدار «توهمنا اليقين»

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر فى : السبت 23 مايو 2020 - 11:22 م | آخر تحديث : السبت 23 مايو 2020 - 11:22 م

قال المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس، إن جائحة كورونا المستجد "اخترقت توهمنا اليقين والسيطرة"، فيما حث صف نجله الذي يتخرج في المدرسة الثانوية على مواجهة تحديات العصر بتواضع وتراحم وشجاعة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ومزح روبرتس، في مقطع فيديو مدته سبع دقائق تم تسجيله في المحكمة العليا، بشأن الملابس التي يرتديها القضاة خلال الدعاوى عبر الهاتف مؤخرا، وأعرب عن أسفه إزاء التوقف المؤقت لبعض تقاليدهم، وأخبر الخريجين أنهم سيتم اختبارهم مثل عدد قليل من الفصول الدراسية خلال الثمانين عاما الماضية.

وقال روبرتس لفصل عام 2020 في مدرسة وستمنستر، وهي مدرسة داخلية خاصة ومدرسة نهارية في سيمسبري بولاية كونيتيكت، يرتادها نجله جاك: "أعتقد أن الجائحة هي طريقة العالم ليقول للبشرية، لستم من تتولون الأمور".

وأعرب روبرتس عن تطلعه إلى اليوم الذي يمكن فيه للقضاة استئناف مصافحاتهم التقليدية قبل كل دفوع في قضية ومؤتمر.

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