صحيفة فرنسية: كورونا بدأ يتلاشى عالميا وسيختفي خلال شهر

بشرّت صحيفة اقتصادية فرنسية، اليوم السبت، باحتمال تلاشي فيروس كورونا المستجد ومرض (كوفيد 19) الناجم عنه تدريجيا واختفائه تماما خلال شهر، وذلك استنادا لبعض الأرقام المؤقتة لبعض الدول.

وقالت صحيفة "Les Echos" الفرنسية، إن فيروس كورونا المستجد بدأ يتراجع في عدة أماكن حول العالم، وذلك تزامنا مع إعلان الصين الانتصار على الفيروس الفتاك، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وأعلنت الصحيفة الفرنسية، أنه "خلال شهر سيشهد العالم ركودا تاما في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد".

واعتبرت الصحيفة أن "الأخبار السارة بدأت من فرنسا مع تباطؤ معدلات الوفيات اليومية بـ(كوفيد 19)، إذ سجلت الصحة الفرنسية 83 وفاة جديدة الخميس الماضي ليصل إجمالي الوفيات إلى 28215".

وأضافت: "في إيطاليا، حدث استقرار كبير في تسجيل عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد، وتم تسجيل 156 حالة وفاة جديدة بالفيروس الغامض الخميس الماضي فيما تراجع العدد اليومي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 642 إصابة".

وتابعت: "في إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 48 حالة وفاة بكورونا المستجد الخميس الماضي، ليتراجع معدل الوفيات اليومي لأول مرة منذ 16 مارس الماضي".

واستطردت: "في اليابان، أعلنت السلطات الخميس الماضي إلغاء حال الطوارئ المفروضة منذ أبريل لمكافحة تفشي كورونا، وذلك في 3 أماكن غرب اليابان".

واستشهدت الصحيفة الفرنسية بإعلان "السلطات في الصين عن انتصارها على (كوفيد 19)، وقول رئيس الوزراء الصيني لي كي تشيانج: (لقد حققنا نجاحا استراتيجيا كبيرا في معالجتنا لأزمة كورونا)".

وقال الكاتب الصحفي إيف بورديون، إن عدد الإصابة بفيروس (كوفيد 19) انخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام الأخيرة في مختلف أنحاء العالم، وانعكاسا لذلك تم تخفيف الضغط في أقسام الطوارئ بشتى المستشفيات التي كانت تعاني من الاكتظاظ.

وقبل أيام، أعلن طبيب فرنسي مثير للجدل، أن فيروس كورونا المستجد على وشك الانتهاء، واستبعد حدوث موجة ثانية للوباء، في حين كان لخبراء آراء مناقضة.