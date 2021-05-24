محافظ الأقصر يتفقد مشروعات الصرف الصحي بالزينية

تفقد مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اليوم الأحد، مشروعات الصرف الصحي الجاري العمل بها بمركز الزينية؛ حيث بدأ جولته بمحطة رفع صرف صحي الزينية بحري، والمكونة من خطوط طرد، وشبكات انحدار، ومحطة معالجة ثنائية بنظام المعالجة الميكانيكية، وخط سيب نهائي على مصرف الحبيل.

كما تفقد ألهم، مشروع صرف صحي الزينية والمقرر انتهاء العمل في 6 محطات رفع من المشروع في 30 أكتوبر القادم، ويتضمن محطتين رئيسيتين وهما الزينية بحري، والمدامود بحري، و4 محطات فرعية وهي محطات الصعايدة، العشي، المدامود قبلي، الزينية قبلي.

ومن المقرر أن ينتهي العمل في المحطة الفرعية لصرف صحي مدامود العجوز في يناير المقبل، كما بدأت أعمال الرفع المساحي في محطات نجع الشاعر، ونجع الحمدين، ونجع جاد الكريم.