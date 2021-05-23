فرنسا تحذر من احتمال حدوث فصل عنصري في إسرائيل

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، اليوم الأحد، من احتمال حدوث فصل عنصري في إسرائيل في حال عدم التوصل إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين.

وقال لودريان، في مقابلة صحفية نقلتها قناة (فرانس 24)، "في حال اعتماد حل آخر غير حل الدولتين ستتوافر مكونات فصل عنصري يستمر لفترة طويلة".

ونبه وزير الخارجية الفرنسي من خطر وقوع فصل عنصري قوي في حال الاستمرار بمنطق الدولة الواحدة أو إطالة الوضع الراهن، مضيفا "حتى إطالة الوضع الرهن قد يؤدي إلى ذلك".

وشدد لودريان على أن تصاعد العنف يظهر الضرورة الملحة لإيجاد مسار سياسي، مرحبا بتجديد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزامه بضرورة قيام دولتين".. وقال: "ينبغي الآن السعي إلى إرساء الثقة بين طرفي النزاع".