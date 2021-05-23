تجديد حبس عاطل بحوزته مخدرات بالمطرية

جددت محكمة جنح المطرية، اليوم السبت، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بمخدر الهروين وحيازة أسلحة بيضاء.

كان اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارًا بأنه فى أثناء مرور قول أمني لضباط مباحث القسم اشتبه رجال المباحث في عاطل بدت عليه ملامح الريبة والقلق لدى اقتراب القوات منه وبإيقافه وتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين بلغت 42 لفافة وسلاح أبيض ومبلغ مالي وهاتف محمول وبسؤاله عن مصدر المضبوطات، أقر بحيازته المواد المخدر بقصد الاتجار والمبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامي غير المشروع والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.