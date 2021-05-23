انتشال جثة طفل 6 سنوات سقط في ترعة بالدقهلية

انتشل أهالي قرية البلامون في مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، جثة طفل عمره 6 سنوات، بعدما اختل توازنه وسقط في ترعة الجبرية، المارة أمام منزله أثناء لهوه، وغرق فيها.

تلقى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من "عبير ر." 27 سنة، ربة منزل ومقيمة قرية البلامون دائرة المركز، بغرق ابنها الطفل "محمد ع." 6 سنوات، ومقيم طرف أسرته بذات القرية، في ترعة الجبرية المارة أمام المنزل، حال لهوه، حيث اختل توازنه وسقط بمياه الترعة، وتم انتشال جثته بمعرفة الأهالي في حينه ونقله إلى منزلهم، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال جد الطفل لوالده المدعو "محمد م." 58 سنة، فلاح، مقيم بذات القرية، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/4542 إداري مركز السنبلاوين، وجاري العرض على النيابة العامة.