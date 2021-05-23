الصحة العالمية: إرسال 170 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى الهند

قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية بجنوب شرق آسيا بونام خيترابال سينج، إن المنظمة الدولية أرسلت 170 طنا من الإمدادات الطبية الأساسية إلى الهند، تضمنت مكثفات الأكسجين، وأدوات الاختبار، وأسرة المستشفيات، ومعدات الوقاية الشخصية والمرافق الصحية.

وأضافت سينج، في بيان نقلته صحيفة "هندوستان تايمز" اليوم الأحد، أن المساعدات تأتي في إطار دعم البلدان في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا للاستجابة للزيادة السريعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت أكثر من 340 طنا من الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية لمنطقة جنوب آسيا، وتواصل حشد المزيد لسد الفجوات الحرجة.

وأوضحت سينج أن المساعدات الطبية ستساهم في تلبية الاحتياجات الفورية .. مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم دعم الهند بـ 4 آلاف إسطوانة أكسجين وأكثر من 120 خيمة و400 سرير طبي للمستشفيات المتنقلة و1.2 مليون قناع تنفس و650 ألف قطعة من أدوات أخذ العينات.

وأكدت الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة للجائحة، مؤكدة أن منظمة الصحة العالمية ملتزمة بالعمل مع جميع دول المنطقة ودعمها في المرحلة الحالية وما بعدها.. موضحة أنه تم توفير إمدادات بقيمة 15 مليون دولار إلى الدول التي تشهد طفرة حالية في عدد الإصابات وذلك بدعم من الشركاء والمانحين.