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جيرارد: تعرضنا للضرب من جماهير مانشستر سيتي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 2:57 ص | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 2:57 ص

عبر ستيفن جيرارد المدير الفني لفريق أستون فيلا، عن غضبه الشديد من الطريقة التي احتفلت بها جماهير مانشستر سيتي مع فريقها.

وحقق رفاق المدرب بيب جوارديولا الفوز على أستون فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مواجهة شهدت تقلبات كثيرة وإثارة.

وقال جيرارد عن طريقة خروج لاعبيه من الملعب بعد اللقاء: «لا، الإجابة هي لا، لقد تعرض حارس مرمانا للهجوم، وأعتقد أن هذه الأسئلة يجب أن تذهب إلى جوارديولا ومانشستر سيتي».

وأضاف: «سنرى كيف هو الآن سنذهب ونتحقق مما إذا كان على ما يرام، لكن أعتقد أنه يجب عليك طرح هذه الأسئلة على بيب ومان سيتي».


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