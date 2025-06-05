استبعاد زعيم المعارضة تيجاني تيام من قائمة مرشحي الرئاسة في كوت ديفوار

أعلنت المفوضية الانتخابية في كوت ديفوار، الأربعاء، استبعاد زعيم المعارضة الرئيسي تيجاني تيام، الرئيس التنفيذي السابق لبنك كريدي سويس، من القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، إلى جانب ثلاثة مرشحين بارزين آخرين من المعارضة.

ومن المقرر أن تشهد كوت ديفوار انتخابات شديدة التنافس في أكتوبر المقبل.

وكانت محكمة قد قضت في وقت سابق من هذا العام بعدم أهلية تيام للترشح بسبب جنسيته المزدوجة (الإيفوارية – الفرنسية)، وهو القرار الذي تعهد تيام بالطعن عليه.

ولد تيام في كوت ديفوار، لكنه حصل على الجنسية الفرنسية عام 1987، وتخلى عنها في مارس الماضي.

وقال كويبير كوليبالي إبراهيم، رئيس اللجنة الانتخابية، للصحفيين يوم الاثنين: "إذا أمرت المحاكم بالاستبعاد، فسوف نمتثل".

وكان تيام، رئيس الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار، فاز بترشيح الحزب للرئاسة في تصويت داخلي لم ينافسه فيه أحد. واعتُبر على نطاق واسع المنافس الأبرز للرئيس الحالي الحسن واتارا، الذي فاز في انتخابات عام 2020 المثيرة للجدل، والتي قُتل خلالها عشرات الأشخاص، وقاطعتها أحزاب المعارضة.