عصام عبد الفتاح: «عليا الطلاق بالتلاتة» ما قولت للحكام يطردوا سيد عبد الحفيظ

أكد عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لم يوجه الحكام بأن يتم طرد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، في أول اعتراض له أثناء مباريات الأحمر.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات تلفزيونية: «عليا الطلاق بالتلاتة ما قولت للحكم لو سيد عبد الحفيظ قام من الدكة أطردوه»

وأضاف: «هل يمكن لأي إنسان أن يصدق أنني سأجبر حكم على أن يفعل شيء خاطئ، نحن نحاول أن نجتهد ونتطور الحكام وقد تم إعداد 15 حكمًا في 5 شهور فقط»

وعن إمكانية تدخل إخراج المباريات في عمل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، فقال: «لا يمكن أن يتم تغيير تصوير المباراة لحكم VAR لأن يكون لديه كل اللقطات»

وعن الحالات التحكيمية في مباراة الأهلي وإنبي، علق قائلا: «حسام حسن ليس لديه حق في ركلة جزاء في مباراة الأهلي، وهدف الأهلي الثاني في مباراة إنبي صحيح»

وأتم: «لدينا أخطاء في التحكيم لكن نحاول إصلاحها، وسنقوم بإيقاف طاقم للـ VAR في إحدى المباريات بسبب عدم ارتداء الزي الموحد، والأندية ليس من حقهم الاستماع لما يدور في غرفة VAR وذلك طبقًا للبرتوكول»