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وزير الاقتصاد الألماني يعلن قرب فرض الحظر على النفط الروسي

د ب أ
نشر في: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:55 م | آخر تحديث: الإثنين 23 مايو 2022 - 10:55 م

أعلن وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، أن فرض حظر على النفط الروسي أصبح "قريبا بشكل ملموس".

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال نائب المستشار أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إنه لا تزال هناك دول قليلة أبلغت عن مشاكل، مضيفا أن من الممكن وضع هذا الأمر في الاعتبار.

وتابع هابيك أنه يجب أن "يحدث شيء ما" في المجر بعد ذلك، وقال: "أعتقد إذن أننا سنحقق نجاحا في غضون أيام قليلة".

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت إنهاء استيراد النفط الخام الروسي في غضون ستة شهور بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

واقترحت المفوضية كحل وسط إتاحة المزيد من الوقت للمجر غير أن حكومة فيكتور أوربان ترى أن المقترح غير كاف.

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