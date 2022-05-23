جامعة الفيوم تناقش برنامجين جديدين بكلية التربية الرياضية

عقد مجلس شئون التعليم والطلاب جلسته رقم ١٨٧، برئاسة الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس الموقر، اليوم الإثنين بمقر الجامعة.

وقال الدكتور محمد فاروق الخبيري، إن المجلس ناقش تخصيص مدرجات الجامعة المصرية الأهلية للتعلم الإلكتروني، تمهيدًا لزيادة أعداد الطلاب المقبولين بالجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٢- ٢٠٢٣م، حيث تم تخصيص مدرجين بمبنى المدرجات المركزية بالجامعة، وتم مناقشة اعتماد لائحة الامتياز بكلية الطب.

وناقش المجلس قرار تخفيض المصروفات للطلاب الوافدين بكلية الحاسبات والمعلومات ببرامجها المختلفة، وأيضًا مناقشة اعتماد برنامجين جديدين بكلية التربية الرياضية، في إطار النهوض بالعملية التعليمية، وتوفير فرص عمل مناسبة.

كما ناقش المجلس مقترح البرامج الدراسية بكلية التمريض بالجامعة الأهلية، في مرحلة البكالوريوس، بنظام الساعات المعتمدة، واللائحة المالية والإدارية للبرامج، وكذلك مقترح كلية العلوم الخاص باللائحة الدراسية لمرحلة البكالوريوس، بنظام الساعات المعتمدة.