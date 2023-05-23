جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تنهي استعداداتها لانطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني

أنهت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر كل الاستعدادات والترتيبات اللوجيستية الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/2023، والتي تنطلق غدا الأربعاء 24 مايو وتنتهي 7 يونيو المقبل، بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، إذ انتهت من اعتماد وإعلان جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني وإعلانها للطلاب مع وضع ضوابط تنظيم الاختبارات.

قال الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، إنه تم الانتهاء من وضع جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي، كما تم إعلان الجداول للطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة مناسبة لأداء الطلاب امتحانات نهاية العام الدراسي، والتي ستكون في مستوى الطالب المتوسط، موجها عميدي الكليتين بضرورة الالتزام بمعايير إعداد الأسئلة الموضوعية وصياغتها وملاءمة زمن الاختبار لطبيعة السؤال.

وأكد رئيس الجامعة، أنه جرى تشكيل لجنة طوارئ عليا بالجامعة تتواجد على مدار الساعة لحل أية مشكلات، تطرأ في أثناء الامتحان ضمانا لامتحانات هادئة بدون أية مشكلات من أي نوع، مشددا على الطلاب بالحضور قبل موعد الامتحانات بوقت كافى ومراعاة عدم التأخير، وإحضار جميع الأدوات، مع مراعاة عدم التكدس أثناء الدخول والخروج وعدم دخول اللجان بالموبايل أو بأي مذكرات أو داتا حتى وإن كانت داخل الشنط، والجلوس فى المكان المخصص طبقا لكود الطالب ورقم جلوسه، والتأكد من إسم الطالب على كراسة الإجابة.