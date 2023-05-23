الغندور: مروان عطية ومحمد شريف «زملكاوية»

أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق أن مروان عطية، لاعب النادي الأهلي كان يتمنى الانتقال لصفوف الأبيض، أثناء فترة تواجده في فريقه السابق، الاتحاد السكندري.

وكان مروان عطية قد انضم لصفوف الأهلي قادمًا من الاتحاد السكندري في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ونجح في حجز مقعده الأساسي في الأحمر، وتُوج معه ببطولتي كأس مصر والسوبر المصري.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مصطفى شلبي كان يرغب في الانتقال للأهلي قبل القدوم للزمالك؟ تصريح رئيس إنبي لم أفهم معناه أو جدواه".

وأضاف: "هل التصريح يأتي بعد التزام الزمالك بسداد مستحقات الصفقة لإنبي؟ تصريح لا معنى له، خصوصًا أن هناك عدد كبير من اللاعبين كانوا يرغبون في الانتقال للزمالك وانضموا للأهلي".

وتابع: "مروان عطية كان على باب قناة نادي الزمالك وكانت رغبته المؤكدة هي الانتقال للزمالك، وكان غاضبًا من محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري".

وأكمل: "أقسم بالله أقول الحقيقة، مروان عطية قال لي إنه مستعد لفعل أي شيء من أجل الانتقال للزمالك وإنه قال مشجع للزمالك، وقلت له اصبر حتى شهر يناير واجتهد".

وأتم خالد الغندور قائلًا: "محمد شريف، مهاجم الأهلي زملكاوي غير طبيعي، ووالده زملكاوي غير طبيعي، وانتقل للأهلي وأصبح من نجوم الفريق، ونفس الأمر لياسر إبراهيم، وهناك لاعبين في الزمالك كانوا ينتمون للأهلي، وأصبحوا زملكاوية".