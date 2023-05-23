 الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين في اجتماعات البنك الإفريقي للتنمية

أحمد علاء
نشر في: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 10:06 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 23 مايو 2023 - 10:06 ص

 

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية بشرم الشيخ.

ويفتتح الرئيس السيسي، اليوم الثلاثاء، الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ.

ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء الإقليمية وغير الإقليمية ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، وحضور محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية.

وتناقش الاجتماعات، قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر؛ بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب- 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية.

كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.


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