القوات الإسرائيلية تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية، منذ مساء أمس، وحتّى صباح اليوم الخميس، 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أسرى سابقون.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة بيت لحم.

فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، نابلس، الخليل، وأريحا، رافقها عمليات اقتحام وتنكيل واسعة إلى جانب عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

ووفق البيان، ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ، إلى أكثر من 8840، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.