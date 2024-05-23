وزير المالية التركي يؤكد أهمية التكامل مع العالم العربي

شدد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، على ضرورة الاستفادة من التكامل بين أنقرة والعالم العربي ، والتركيز على المشاريع التي تعود بالنفع على الجانبين.

جاء ذلك في كلمة له اليوم الخميس، خلال افتتاح القمة المصرفية العربية الدولية التي ينظمها اتحاد المصارف العربية في إسطنبول برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأوضح شيمشك أنه يمكن الارتقاء بالإمكانات الحالية إلى مستويات أعلى بكثير من خلال توقيع اتفاقيات التجارة الحرة بين تركيا والعالم العربي.

وأضاف أنه يمكن أيضا تطوير الشراكات في مجالات السياحة والبناء والدفاع، وإقامة التعاون مع بلدان ثالثة في آسيا الوسطى وإفريقيا وأي مكان آخر بالعالم.

وأشار إلى أن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم للعالم العربي في مجال السياحة التي تعتبر من القطاعات الناجحة في تركيا.

وعلى المستوى المحلي، بيّن شيمشك أن التضخم المرتفع في تركيا سينخفض من خلال تنفيذ برنامج خاص لهذا الغرض.

وذكر أن عجز الحساب الجاري آخذ في التناقص، وأن نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 5ر2% في 2024.