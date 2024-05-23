جيش الاحتلال يعلن مقتل 634 ضابطا وجنديا منذ 7 أكتوبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، آخر حصيلة محدثة لعدد قتلاه وجرحاه في حرب غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

وقال في بيان عبر موقعه الإلكتروني، نقله موقع «روسيا اليوم»، إنه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023، قتل 634 ضابطا وجنديا، فيما قتل 282 منذ بدء المناورة البرية داخل القطاع في 27 أكتوبر.

وأضاف الجيش، أنه أصيب 3568 ضابطا وجنديا، بينهم 1776 خلال العملية البرية منذ بداية الحرب.

في غضون ذلك، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 3 عسكريين في قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي اليوم الـ230 من العدوان الإسرائيلي على غزة، كثفت قوات الاحتلال قصفها على القطاع المحاصر مما أدى لاستشهاد 35 فلسطينيا -بينهم أطفال- خلال الساعات الماضية، كما اقتحم الجيش الإسرائيلي مستشفى العودة وأمر الطواقم الطبية والمرضى بإخلائه، في وقت تتواصل المعارك الضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال في مناطق مختلفة بالقطاع.

في الأثناء، أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستصدر حكمها غدا الجمعة، بشأن طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على رفح جنوبي قطاع غزة.

فيما نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم» عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله إن «محكمة العدل تستعد لإصدار أمر بوقف الحرب في غزة».

وفي الضفة الغربية، انسحبت قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها بعد اجتياح استمر يومين وأسفر عن استشهاد 12 فلسطينيا بينهم أطفال، وإصابة 21 آخرين جراح 3 منهم خطيرة.