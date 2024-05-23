الحوثيون: استهدفنا 119 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية منذ نوفمبر

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الخميس، أن قواتها استهدفت 119 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية، منذ بدء عملياتها المساندة لقطاع غزة في نوفمبر الماضي.

جاء ذلك في كلمة لزعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، بثتها قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وقال الحوثي: "في مساندة بلدنا (اليمن) لغزة ظهر الشعب اليمني في كل محافظاته متوحدا في نصرة القضية الفلسطينية".

وأضاف: " تم بعون الله خلال هذا الأسبوع تنفيذ 8 عمليات بـ15 صاروخا و طائرة بدون طيار في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي".

وأكد أن "إحدى العمليات العسكرية خلال هذا الأسبوع نفذت باتجاه البحر الأبيض المتوسط".

وأوضح أن الجماعة "استهدفت 119 سفينة مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، منذ بدء عملياتها المساندة لغزة في نوفمبر 2023".

وتوعد الحوثي بأن تكون "العمليات المباشرة من الأراضي اليمنية ذات تأثير كبير، وهناك بشائر قادمة تحمل الزخم العظيم والكبير والمؤثر".