دفن جثمان الرئيس الإيراني الراحل في مدينة مشهد اليوم

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من المقرر أن يُدفن الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي في حادث تحطم طائرة مروحية يوم الأحد، في مسقط رأسه بمدينة مشهد اليوم الخميس.

وسيُوارى رئيسي الثرى في ضريح الإمام رضا.

ومن المتوقع حضور ممثلين رفيعي المستوى من الدول الصديقة، بما في ذلك رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين.

ونظمت شركة السكك الحديدية الإيرانية قطارات خاصة لنقل المشيعين من طهران إلى المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد.

وجرى تنظيم العديد من المراسم والتجمعات العامة للحداد على رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والضحايا الآخرين لحادث الأحد. وتوافد الملايين من المعزين إلى موكب الجنازة في طهران أمس الأربعاء.

ولقي رئيسي وأمير عبد اللهيان حتفهما في الحادث مع سبعة ركاب آخرين في المروحية المنكوبة أثناء عودتهم من اجتماع مع إلهام علييف، رئيس أذربيجان.

وأثارت وفاة رئيسي ردود فعل مختلطة في إيران. وبينما نعى أنصار نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد فقدان شخصية سياسية مهمة، أبرز النقاد التضييق المتزايد الذي شهدته إدارته.