المركزي التركي يبقي على سعر الفائدة عند 50%

قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة عند 50 بالمئة على عمليات إعادة الشراء "الريبو" لأجل أسبوع.

جاء ذلك في بيان صادر عن البنك عقب اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية للمركزي التركي، برئاسة محافظه فاتح قره خان،بحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأكد البيان أن التوجه الرئيسي للتضخم السنوي في أبريل الماضي سجل تراجعًا محددوًا، مبينًا أن واردات السلع الاستهلاكية ارتفعت في أبريل مما حد من التحسن في رصيد الحساب الجاري وشدد المركزي التركي في البيان على مراقبته آثار التشديد النقدي على القروض والطلب المحلي عن كثب.

وكان البنك المركزي قد ثبت سعر الفائدة عند 50 بالمئة، خلال اجتماعه السابق في 25 أبريل الماضي.

كان قرة خان قد صرح في وقت سابق الشهر الجاري بأن البنك سيقوم بكل ما يلزم من أجل مكافحة التضخم ، وأرجع ارتفاع معدل التضخم إلى قوة الطلب الاستهلاكي المحلي.

وأكد قرة خان، في معرض تقديمه لتقرير التضخم الفصلي، أن التضخم السنوي - الذي ارتفع إلى 8ر69٪ في أبريل الماضي- سيبلغ ذروته هذا الشهر ليتراوح بين 75 و76% وبعد ذلك سيترسخ اتجاه انخفاض التضخم إلى جانب تباطؤ الطلب المحلي.