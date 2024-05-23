الخطيب: أتمنى أن يتوج محمد صلاح بكأس أمم أفريقيا

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أعرب محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عن أمنيته بتتويج محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي، بكأس أمم أفريقيا مع الفراعنة.

قال محمود الخطيب في حوار أجراه مع شبكة «CNN»:" محمد صلاح لاعب رائع جدا، يمتلك إمكانات فنية وبدينة هائلة، إنه لاعب محترف ويعرف كيف يقدم نفسه للعالم كله".

أضاف الخطيب:" أعتقد أن ليفربول بتاريخه وجماهيره يأمل في بقاء محمد صلاح، لقد فاز بالدوري الإنجليزي والألقاب الأوروبية".

أكد الخطيب:" أتمنى في يوم من الأيام لـ محمد صلاح والمنتخب الوطني أن يتوجا بلقب كأس الأمم الأفريقية".

أشار محمود الخطيب:" منتخب المغرب أعطانا جميعا حلم وطموح بالوصول للمراكز الأولى في كرة القدم العالمية، المنتخبات العربية والإفريقية تمتلك العديد من المواهب وأساطير في كرة القدم".

أتم محمود الخطيب:" من خلال الإعداد والاحتكاك الجيد تستطيع المنتخبات العربية والإفريقية الوصول إلى مراحل متقدمة للغاية في كأس العالم، لقد أثبت منتخب المغرب للعالم كله قدرته على تحقيق ذلك، وأتمنى في المستقبل القريب للمنتخبات العربية والإفريقية بالوصول للمباراة النهائية في كأس العالم".